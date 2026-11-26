Tolima

La Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta temprana que revela los impactos sociales generados por el fenómeno de la minería ilegal y la presencia de las disidencias de las Farc en el sur del Tolima.

Se trata de la Alerta Temprana 031 de 2026, que advierte sobre la vulneración de los derechos humanos de las comunidades de Chaparral, Ataco, Rioblanco y Planadas, que afrontan, al menos desde 2025, fenómenos como la extorsión, el constreñimiento electoral, las retenciones y las intimidaciones.

Los responsables del deterioro del orden público en la zona, según este reciente informe de la Defensoría, son el Frente Ismael Ruiz y la Comisión Gerónimo Galeano, de las disidencias de las Farc, que hacen parte del Estado Mayor Central, de la facción de alias Iván Mordisco.

Orden público y medioambiente

La Defensoría identificó problemáticas como las siguientes: “Manifestaciones de gobernanza armada ilegal, controles de movilidad mediante ‘carnetización’, citaciones obligatorias a juntas de acción comunal (JAC), cobros extorsivos a la producción cafetera, reclutamiento de NNAJ y ataques armados con drones cargados de explosivos”, señaló.

Con relación a la minería ilegal o extracción ilegal de oro, la Defensoría señala que los grupos al margen de la ley ejercen control mediante intimidaciones y cobros extorsivos, denominados “vacuna” o “impuesto”. “Imponen cobros extorsivos, retenciones e intimidaciones sobre mineros artesanales, compradores y transportadores”, agrega el informe.

La minería ha propiciado la presencia de 300 retroexcavadoras en áreas de Ataco y Chaparral, a orillas de afluentes como los ríos Atá, Saldaña, Amoyá, Anamichú, Cambrín y Mendarco.

“Provoca deforestación masiva: más de 232 hectáreas de bosque ripario (vegetación que crece en las orillas de ríos y quebradas, protege el agua, evita la erosión de las riberas y sirve de refugio a la fauna) destruidas en Ataco, remoción de lechos fluviales”, señala la Defensoría. Sin embargo, Cortolima sostiene que la afectación supera las 490 hectáreas.

Los pueblos indígenas

Otro elemento sobre el que alerta la Defensoría son las afectaciones a las comunidades indígenas de la zona, un asunto poco informado hasta ahora por la institucionalidad. Los impactos se presentan en las comunidades Pijao de Ataco y Chaparral; el pueblo Nasa We’sx, en Planadas; y los pueblos Páez y Nasa, en Rioblanco.

En sus territorios se identificaron, según la Defensoría, situaciones como la “desvinculación cultural de jóvenes indígenas, debilitamiento de la Guardia Indígena y de los planes de vida de los pueblos Pijao, Nasa y Páez, deserción escolar masiva y traslado forzado de menores hacia el Cauca y Huila”.

Además, el organismo sostiene que hay desplazamiento forzado de personas firmantes de paz en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de El Oso, en Planadas, y en el Nuevo Área de Reincorporación (NAR) de Herrera, en Rioblanco.

Por lo anterior, la Defensoría formuló 20 recomendaciones estratégicas para que las entidades del Estado garanticen los derechos de las comunidades afectadas. Están dirigidas a entidades como los ministerios del Interior, Minas y Energía y Defensa; la Policía y el Ejército; las alcaldías municipales y la Gobernación del Tolima; además de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima).

“Las recomendaciones constituyen un llamado a la acción institucional. Tienen como objetivo orientar a las entidades del Estado en la implementación de acciones de disuasión e investigación de los factores de amenaza, mitigación de las vulnerabilidades detectadas, prevención de violaciones a los DD. HH. y al DIH, y protección diferencial de las poblaciones en riesgo”, concluye el informe.