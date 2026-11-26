Tolima

La versión 16 de la Feria Ibagué, Negocios y Moda avanza en su segundo día con diversas actividades que integran la exhibición creativa y la generación de oportunidades comerciales para empresarios y diseñadores de la región.

Durante el encuentro, el reconocido periodista y experto en moda Juan Carlos Giraldo destacó el aporte concreto a la cadena productiva del sector textil-moda. “Quiero agradecer que hagan este tipo de eventos pensando no solo en lo bonito, sino en lo duro que es comerciar, logrando consolidar una muestra comercial y ruedas de negocios de este nivel”, acotó.

Por su parte, Yolanda Nasayo, secretaria de Desarrollo Económico del Tolima, señaló que el propósito central de la iniciativa es fortalecer el sistema moda del departamento a través de plataformas concretas de visibilidad y comercialización. “Con las pasarelas de nuevas colecciones y los espacios de negociación, las marcas nacidas en el Tolima conectan directamente su capacidad creativa e industrial con compradores tanto nacionales como internacionales”, aseguró.

Entretanto, la agenda académica de la feria reunió el jueves a distintas miradas sobre el futuro del sector en el auditorio de la Cámara de Comercio de Ibagué. Camilo Correa, de Esprit, presentó tendencias Primavera-Verano 2027, entre ellas el azul cobalto, las faldas, los conjuntos sastre, el estampado de cebra y los bolsos no estructurados.

Diego Guarnizo compartió su experiencia y destacó el origen como fuente de inspiración. “Sigo escribiéndole a Colombia cartas de amor a través de la moda”, expresó.

Andrés Mauricio Higuita, subdirector de Creatividad de Colegiatura, hizo un llamado a tomar decisiones conscientes para construir el futuro de los emprendimientos. Explicó el concepto de “inteligencia conciencia”, que propone utilizar las herramientas con un propósito claro, incluida la inteligencia artificial. “El poder es del humano y para lo humano”, dijo, e invitó a observar los cambios del entorno para identificar oportunidades.

Finalmente, María Luisa Ortiz participó con “Pasaporte digital: la nueva identidad de la moda”, una conferencia que sumó una reflexión sobre cómo la tecnología transforma la identificación de los productos y la información que las marcas comparten con los consumidores.

La agenda continuará el viernes 27 de noviembre, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en el auditorio del Museo Panóptico de Ibagué. Alejandro Delgado, Juliana Noreña, Mónica Laverde y Mateo Barón abordarán temas como inteligencia artificial, estrategias comerciales, Fashion Tech y moda inclusiva.

La entrada es libre, con registro previo y hasta completar el aforo. Los interesados pueden inscribirse en https://incontacto.co/v2l8.