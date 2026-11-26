Presidente Abelardo De la Espriella y Sofía Vergara tras su encuentro en Barranquilla. Foto: Captura de video.

El presidente Abelardo De La Espriella y la reconocida actriz Sofía Vergara sostuvieron un encuentro en la sede alterna de la presidencia en Barranquilla.

Luego de la reunión, el presidente De la Espriella anunció que junto a la actriz habrá varios proyectos en el país.

“Y con ella vamos a traer unas sorpresas maravillosas para Colombia en los próximos meses”, indicó De la Espriella.

Asimismo, destacó la exitosa carrera de Vergara en Estados Unidos y afirmó que es un ejemplo del país en el mundo.

“Estamos honrados con la visita de una colombiana que representa a Colombia de la mejor manera, que es orgullo de Colombia y, por supuesto, del Caribe colombiano”, indicó.

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¿Por qué vino Sofía Vergara a Barranquilla?

El pasado martes, 24 de noviembre, Sofía Vergara fue homenajeada en el Gran Malecón en donde se encuentra ubicada su estatua.

La actriz recibió el decreto de exaltación por su trayectoria artística, también se le entregó el el Turbante de la Tradición del Carnaval de Barranquilla.