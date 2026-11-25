En medio de una celebración cargada de música, tradición y orgullo por sus raíces, Barranquilla rindió homenaje a la actriz Sofía Vergara, quien regresó a su ciudad natal para recibir oficialmente la estatua instalada en su honor en el Gran Malecón.

El alcalde Alejandro Char y la primera dama, Katia Nule, encabezaron el acto en el que también le entregaron un decreto de exaltación por su trayectoria artística y por llevar el nombre de la capital del Atlántico a escenarios internacionales.

Durante el encuentro, la actriz expresó la conexión que mantiene con la ciudad que la vio nacer y aseguró que, aunque se fue hace muchos años, Barranquilla sigue presente en su identidad. “Yo me fui de Barranquilla hace muchísimos años, pero la verdad es que Barranquilla nunca se fue de mí. Yo siento que Barranquilla está en mi acento, en mi forma de ver la vida, en mi costumbre, en todo”, manifestó.

El Carnaval también rindió homenaje a ‘La Toty’

La celebración incluyó una puesta en escena titulada Barranquilla entre fantasía y tradición, dirigida artísticamente por Pedro Díaz, con la participación de 50 hacedores del Carnaval. Agrupaciones como Cumbión de Oro, Garabato Unilibre, Bambazú, Congo Grande y Congo Reformado representaron distintas expresiones folclóricas de la fiesta. También participaron los soberanos del Carnaval 2027, quienes le entregaron a la actriz el ‘Turbante de la Tradición’.

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Una estatua que esperaba su encuentro con Sofía

La escultura, elaborada por el artista Yino Márquez, fue develada en julio de 2025 por el alcalde Alejandro Char, pero en aquella oportunidad la actriz no pudo estar presente. Un año después, Sofía Vergara finalmente pudo conocer de manera presencial la obra que celebra su trayectoria y su vínculo con Barranquilla.

El homenaje cerró con la presentación de la cantante barranquillera Aria Vega, quien compartió con el público parte de su repertorio y su reciente reconocimiento en los Grammy Latinos. La jornada exaltó no solo la carrera internacional de Vergara, sino también las raíces, la identidad y el talento de las mujeres barranquilleras.