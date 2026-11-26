La mujer fue llevada al Camino Adelita de Char( Caracol Radio, archivo )

En la mañana de este lunes, 23 de noviembre murió Yomira Elena Ramírez Parejo, la mujer que había sido baleada en el barrio Siete de Abril el lunes 16 de noviembre junto a un motociclista que perdió la vida en estos hechos.

El motociclista que perdió la vida fue identificado como Jovan Richard Polo Ortiz, de 21 años. Ambos fueron interceptados por dos hombres que se movilizaban en una moto y les dispararon sin mediar palabras.

Con esta muerta ya son las 82 mujeres que han sido asesinadas en el departamento del Atlántico en lo que va de este año.

Mientras tanto, otra mujer, de 42 años permanece en un centro asistencial tras haber sido baleada en el municipio de Santo Tomás.

Mientras tanto, organizaciones de mujeres siguen pidiendo a las autoridades celeridad para esclarecer estos hechos.