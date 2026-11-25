Operativo de la Fiscalía contra agresores sexuales en Cundinamarca . Foto: Colprensa( Thot )

Jueces de control de garantías enviaron a la cárcel a cuatro hombres señalados de agredir sexualmente a menores de edad. Según la Fiscalía, los hechos se registraron en los municipios de Soledad y Sabanagrande.

La Fiscalía les imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal violento, según su posible responsabilidad individual. Ninguno de los señalados aceptó los cargos.

Los casos investigados

El ente investigador detalló que entre julio de 2023 y julio de 2024, en el barrio Villa Carla de Soledad, un hombre habría agredido sexualmente a su hija de 12 años. Fue capturado en el municipio de Soledad.

En el municipio de Sabanagrande, en mayor de 2021, un hombre habría agredido sexualmente a una menor de 13 años. Fue capturado en la vía que conduce de Palmar de Varela a Santo Tomás.

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Por otra parte, en el año 2011 en el municipio de Soledad, una menor de ocho años habría sido objeto de tocamientos de índole sexual por un hombre de 19 años en una vivienda en el barrio El Ferrocarril.

Asimismo, la Fiscalía indicó que “en el barrio Los Cedros de Soledad, el 30 de diciembre de 2021, un hombre, de 63 años, presuntamente, le realizó tocamientos de índole sexual a la hija de su sobrina, de 11”.