Disparos contra la vivienda de una dragoneante del INPEC. Foto: Cortesía.

La fachada de la vivienda de una dragoneante del INPEC fue objeto de varios disparos en la noche de este martes, 24 de noviembre. El hecho se registró en el barrio Las Malvinas.

Según el reporte policial, los disparos fueron realizados por hombres que se movilizaban en una moto y pasaron frente a la residencia. El hecho no dejó personas lesionadas.

El hecho también fue denunciado por Oscar Robayo presidente del sindicato de la Unión Trabajadores Penitenciarios, quien exigió garantías para los funcionarios tras este suceso.

Otros hechos contra funcionarios del INPEC

Este hecho se suma a otros que se han presentado en contra de funcionarios del INPEC, el más reciente es el abandono de restos humanos dentro de una cava frente a la puerta de la cárcel Modelo, ubicado en la vía 40.

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El pasado 10 de octubre, dos dragoneantes del INPEC resultaron heridos tras ser baleados en el sector de San Martín, en el barrio El Bosque cuando habían salido de turno. Fueron identificados como Daniel Steven Tapiero y Shirley Dallana Acosta.

Asimismo, el 6 de octubre un hombre disparó contra la fachada de la Cárcel Modelo, y el 2 de febrero, hombres en moto lanzaron un artefacto explosivo a la cárcel Distrital.