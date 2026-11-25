En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Dirección Seccional de Fiscalías del Atlántico instaló la primera mesa de trabajo con fiscales e investigadores para analizar los 81 asesinatos de mujeres registrados en el departamento durante 2026.

La iniciativa busca construir una matriz de información verificada que permita conocer las circunstancias de cada crimen, establecer los posibles móviles y determinar el estado de las investigaciones que adelantan las autoridades.

¿Cuántos casos son feminicidios?

Durante estas jornadas se revisará cuántos de los hechos están tipificados como homicidios, cuántos como feminicidios y cuáles permanecen en proceso de clasificación. También se examinará si las víctimas habían reportado previamente amenazas, violencia intrafamiliar, violencia de pareja o contaban con medidas de protección.

Lea también: Concejales hacen reparos a la seguridad del ‘Supermetro’ tras la final de la Copa Sudamericana

Buscan identificar fallas institucionales

La instalación de esta mesa responde a una solicitud presentada por lideresas y defensoras de los derechos de las mujeres durante un Consejo de Seguridad con Enfoque de Género, en el que se planteó la necesidad de unificar las estadísticas y contar con un diagnóstico más preciso de estos crímenes.

La revisión también permitirá identificar posibles fallas en las rutas de atención y protección, así como establecer acciones que contribuyan a prevenir nuevos hechos de violencia contra las mujeres.

En el encuentro participaron el director seccional de Fiscalías del Atlántico, Romel Arévalo; el subdirector Yeison Preciado; el director del CTI, Javier Zetien, y el fiscal Yeison Pérez.