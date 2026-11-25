Una mujer de 42 años resultó herida con arma de fuego en el barrio Buena Esperanza, en el municipio de Santo Tomás, Atlántico. Según el reporte preliminar de las autoridades, la víctima se encontraba a las afueras de una residencia, ubicada en la calle 1, cuando fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta AX-100 de color negro. Los hombres, sin mediar palabra, desenfundaron un arma de fuego y le dispararon, para luego escapar con rumbo desconocido.

Permanece bajo atención médica

La mujer fue auxiliada por sus familiares y trasladada inicialmente al hospital municipal de Santo Tomás. Posteriormente, debido a la gravedad de las heridas, fue remitida a la Clínica Campbell de Barranquilla, donde permanece recibiendo atención médica. Entretanto, unidades de Policía adelantan labores de verificación y recolección de información para establecer los móviles del ataque e identificar a los responsables.

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Noviembre, el mes más trágico para las mujeres

Este nuevo caso se conoce en medio de un panorama preocupante de violencia contra las mujeres en el Atlántico. De acuerdo con el balance entregado, noviembre se convirtió en el mes más trágico de los últimos tiempos, con 16 mujeres asesinadas, lo que eleva a 82 el número de víctimas en el departamento durante 2026. Luego que se confirmó la muerte de Rosmery Ramírez, de 27 años, quien permanecía en una unidad de cuidados intensivos luego de resultar herida en un atentado sicarial en el barrio 7 de Abril, en Barranquilla.