Santa Marta

El Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA, intensificó los operativos de control en diferentes sectores de Santa Marta para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, controlar la contaminación auditiva y contribuir a la recuperación de espacios de convivencia ciudadana.

En diálogo con Caracol Radio, la directora Administrativa del DADSA, Paola Gómez, dijo “venimos sensibilizando a las personas para que entiendan que la convivencia en una comunidad significa respetar las preferencias de cada uno de los ciudadanos. Así como unos prefieren ambientes ruidosos, hay otros que no, solo les gusta la calma y la tranquilidad que da un espacio libre de ruido. Es así como en conjunto con la secretaría de Gobierno y su división de espacio público hemos estado en los diferentes barrios de Santa Marta donde ya se había hecho una sensibilización”.

A los operativos también se vincularon representantes de Sayco y Acinpro, quienes realizan controles relacionados con el uso de música y el cumplimiento de los derechos de autor en los establecimientos comerciales.

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La directora del DADSA señaló que los controles se reforzarán durante la temporada de Navidad y Fin de Año, teniendo en cuenta que durante estas celebraciones suelen aumentar las quejas por ruido, especialmente en sectores residenciales donde las actividades comerciales y musicales afectan el descanso de los habitantes.