El Gobierno de Donald Trump suspendió las operaciones militares conjuntas con Ecuador mientras investiga una intervención de las fuerzas ecuatorianas realizada el pasado 23 de septiembre, en la que murió Carlos Germán Muñoz Jara, señalado por las autoridades como integrante de alto rango de la banda criminal Los Choneros.

Según una investigación del medio estadounidense The New York Times, la decisión responde a preocupaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos o irregularidades cometidas durante ese operativo.

La cooperación militar entre ambos países había comenzado en marzo, después de que el presidente Daniel Noboa autorizara acciones conjuntas en territorio ecuatoriano.

El Departamento de Defensa estadounidense aseguró que sus fuerzas no participaron en el operativo investigado y afirmó que toma “muy en serio las acusaciones de mala conducta por parte de nuestros socios”.

La pausa, que se habría producido desde mediados de octubre, no ha impedido que ambos gobiernos exploren la posibilidad de ampliar su cooperación en seguridad. Durante una reciente visita a Ecuador, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, se reunió con Noboa para abordar este asunto, aunque el mandatario ecuatoriano no firmó un nuevo acuerdo de colaboración militar.

Por su parte el ministro del interior de Ecuador John Reimberg, aseguró en entrevista con el medio ecuatoriano Radio Centro de Quito que su país y Estados Unidos mantienen el trabajo conjunto para combatir a las estructuras criminales.