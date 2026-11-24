El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos presentó este martes 24 de noviembre los resultados de la Operación Blackout, una campaña internacional dirigida a desarticular organizaciones criminales dedicadas a las estafas por internet.

Durante una rueda de prensa, el director del FBI, Kash Patel, informó que la operación permitió intervenir y desmantelar 29 centros de estafas en cuatro continentes. También confirmó la incautación de cerca de 17.000 millones de dólares en fondos ilícitos y más de 14.000 dispositivos digitales utilizados por estas redes criminales.

Uno de los resultados más importantes fue la liberación de más de 2.200 personas víctimas de trata que eran obligadas a trabajar en estos complejos. Según las autoridades, muchas habían sido captadas mediante falsas ofertas de empleo y posteriormente sometidas a explotación para participar en estafas contra ciudadanos estadounidenses.

Las investigaciones también permitieron presentar cargos federales contra más de 50 personas vinculadas con estas organizaciones. Además, las autoridades extranjeras detuvieron o retuvieron a más de 320 presuntos responsables gracias a la cooperación del FBI.

LAS ESTAFAS TAMBIÉN SE COMBATEN ANTES DE QUE OCURRAN

Durante la presentación, Patel destacó otra iniciativa denominada Operación Level Up, enfocada en identificar a personas que están siendo engañadas mediante falsas inversiones y fraudes relacionados con criptomonedas.

Según el director del FBI, esta estrategia permitió evitar pérdidas potenciales cercanas a los 700 millones de dólares para aproximadamente 11.000 estadounidenses. El 77 % de las personas advertidas desconocía que estaba siendo víctima de una estafa.

El objetivo es detectar los fraudes antes de que las víctimas transfieran sus ahorros a los delincuentes y alertarlas para evitar que pierdan su dinero.

MÁS DE 800 ACUSADOS EN ESTADOS UNIDOS

Por su parte, el Departamento de Justicia informó que, desde marzo de 2026, ha presentado más de 400 casos contra más de 800 acusados en 85 distritos federales del país. Estas investigaciones incluyen nuevos cargos, extradiciones, condenas y sentencias relacionadas con diferentes modalidades de fraude.

Las autoridades también reportaron más de 8.000 millones de dólares en pérdidas previstas para las víctimas que fueron recuperados o evitados mediante las acciones judiciales y de investigación.

Entre los casos investigados figuran falsas inversiones en criptomonedas, estafas románticas, premios ficticios y engaños dirigidos a adultos mayores.

El Gobierno estadounidense aseguró que continuará trabajando con organismos de seguridad de otros países para identificar a las redes criminales, recuperar los recursos obtenidos ilegalmente y proteger a las personas de las estafas digitales.