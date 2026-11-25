En respuesta a una consulta de Caracol Radio, el Departamento de Estado dijo que Washington se solidariza con el pueblo colombiano y que cooperará con todo lo necesario para enfrentar el narcoterrorismo.

El gobierno de Estados Unidos condenó “enérgicamente” los recientes ataques en Colombia. En respuesta a una consulta de Caracol Radio, un portavoz del Departamento de Estado afirmó que Washington “se solidariza con el gobierno de De la Espriella y con el pueblo colombiano”.

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“Nuestros pensamientos están con los afectados por estos actos de violencia, y deseamos a los heridos una pronta y total recuperación”, señaló el portavoz.

El Departamento de Estado recordó las palabras del secretario de Estado, Marco Rubio, en Barranquilla en septiembre, cuando se refirió a la importancia de seguir combatiendo a las organizaciones narcoterroristas y criminales. Según el comunicado, Rubio afirmó entonces que Estados Unidos cooperará con el gobierno colombiano con todo lo necesario para enfrentar esta amenaza regional.

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“Estados Unidos mantiene su firme compromiso de trabajar junto a Colombia para combatir el narcoterrorismo, fortalecer la seguridad y proteger la vida de nuestros ciudadanos”, concluyó el portavoz.

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