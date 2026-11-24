SALUD

El Plan de Choque en Salud implementado por la ministra, Ana María Vesga, registra un avance del 44% en la solución de medicamentos y procedimientos pendientes. Con corte al 17 de noviembre de 2026, más de 735.000 personas han recibido los medicamentos o procedimientos que necesitaban y se han resuelto 2.009.709 registros.

En materia de medicamentos, la estrategia ha permitido entregar 16.772.269 unidades, de las cuales 651.208 fueron distribuidas durante la última semana reportada. Esto representa un cumplimiento del 58,7 % de las solicitudes identificadas al comienzo del plan y ha beneficiado a 340.506 personas.

Por su parte, en procedimientos médicos se han realizado 1.613.789 atenciones. Solo durante la última semana se efectuaron 89.116 procedimientos adicionales, con lo que el nivel de cumplimiento pasó del 34 % al 40 %. Estas acciones permitieron cerrar 1.396.887 registros que permanecían pendientes.

Hipertensión, cáncer y salud mental, entre las principales atenciones

De acuerdo con el balance del Ministerio, los mayores avances se concentran en pacientes con hipertensión arterial, con 173.875 atenciones; cáncer, con 86.698; salud mental, con 83.423; diabetes, con 32.047; enfermedades huérfanas, con 31.941; gestación, con 23.165, y VIH, con 15.050.

El Plan de Choque está dirigido a personas que, al 20 de septiembre de 2026, enfrentaban barreras para acceder a servicios esenciales de salud. La estrategia busca que los medicamentos y procedimientos reportados por las EPS lleguen efectivamente a los pacientes y que las respuestas entregadas se traduzcan en atención real.

“Detrás de cada una de estas cifras hay una persona, una familia y una oportunidad de vivir con menos dolor, recuperar su salud y compartir más tiempo con quienes más quieren. Por eso seguimos trabajando para que la atención llegue a tiempo y para que ninguna necesidad urgente de salud tenga que esperar”, señaló la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga.

Aunque el balance muestra avances en la entrega de medicamentos y la realización de procedimientos, todavía queda pendiente resolver los casos que no han recibido una respuesta efectiva.