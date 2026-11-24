Las cuentas entre las EPS y los hospitales y clínicas del país vuelven a ponerse sobre la mesa. La Superintendencia Nacional de Salud abrió nuevas jornadas de conciliación en Bogotá, Huila y Meta para revisar las deudas que existen entre aseguradoras y prestadores de servicios de salud y establecer qué obligaciones están pendientes.

¿En qué consiste este proceso? Practicamente, se trata de sentar a las entidades para comparar sus cuentas: cuánto dinero reclama un hospital o una clínica y cuánto reconoce la EPS que debe. Con esa revisión se pretende aclarar las diferencias, depurar los registros y establecer el estado real de las obligaciones.

Según la Supersalud, este ejercicio ya se había puesto en marcha en Chocó y San Andrés. Según el balance parcial con corte al 23 de noviembre, allí se habían revisado cuentas por más de $311.000 millones, correspondientes a 12 EPS y 26 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS).

También buscan vigilar los recursos de la salud

Al mismo tiempo, la entidad reactivó la Red Nacional de Controladores, un espacio de coordinación entre organismos del Estado para compartir información y hacer seguimiento a los recursos públicos destinados al sistema de salud.

En esta red cabe recordar que participan el Ministerio de Salud, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la ADRES. Uno de los propósitos es que estas entidades trabajen con información y criterios comunes para tener más claridad sobre las obligaciones financieras de EPS e IPS.

El resultado de estas mesas es importante para hospitales y clínicas porque permite identificar qué recursos tienen pendientes por recibir y cuáles de esas cuentas son reconocidas por las aseguradoras. Sin embargo, hay una precisión clave: los más de $311.000 millones corresponden a cartera revisada en Chocó y San Andrés; no significa que ese dinero ya haya sido pagado ni que se haya saldado la deuda.

El desafío ahora es que la revisión no se quede en aclarar cifras. Una vez se establezca cuánto se debe realmente, el siguiente paso será lograr que esas obligaciones se traduzcan en pagos y en recursos para las instituciones que prestan los servicios de salud.