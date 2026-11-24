ONU reconoce avances del Acuerdo de Paz, pero advierte que persiste la violencia en Colombia. ONU

Al cumplirse una década de la firma del Acuerdo Final de Paz, el secretario general de las Naciones Unidas, a través de su portavoz Stéphane Dujarric, expresó su reconocimiento por los avances alcanzados en Colombia en la construcción de un futuro más pacífico, inclusivo y seguro.

En una declaración divulgada este 24 de noviembre de 2026, Naciones Unidas destacó los esfuerzos realizados bajo el marco del acuerdo, pero insistió en la necesidad de fortalecer su implementación, teniendo en cuenta que todavía quedan cinco años del plazo previsto para cumplir este proceso.

El secretario general hizo un llamado a redoblar el compromiso con tres aspectos fundamentales: la reincorporación de los excombatientes a la sociedad, la ampliación del desarrollo y de la presencia institucional del Estado en los territorios históricamente marginados y la garantía de los derechos de las víctimas mediante el sistema de justicia transicional.

ONU expresa preocupación por la violencia en los territorios

Uno de los principales puntos de preocupación de Naciones Unidas es la persistencia de la violencia en las regiones que continúan padeciendo los efectos del conflicto armado.

Frente a este panorama, el organismo internacional señaló que el Acuerdo de Paz sigue siendo una herramienta valiosa para que las autoridades colombianas avancen en el fortalecimiento de la seguridad y el desarrollo en estos territorios.

Asimismo, el secretario general reconoció la dedicación de las partes firmantes, las instituciones colombianas, la sociedad civil y la ciudadanía en los esfuerzos por consolidar la paz.

Finalmente, Naciones Unidas reiteró su compromiso de continuar acompañando los esfuerzos liderados por los propios colombianos para avanzar en la implementación del Acuerdo Final de Paz, diez años después de su firma.