“Sí se cumplió la meta del acuerdo que era terminar el conflicto”: enviado especial de UE a Colombia

En 6AM W se habló con el enviado especial de la Unión Europea (UE) para el proceso de paz en Colombia, Eamon Gilmore, quien dio detalles sobre los 10 años de la firma del proceso de paz, él dio detalles de cómo fue ese momento para el país.

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¿El proceso de paz cumplió su objetivo?

El enviado especial a Colombia indicó que: “Sí se cumplió la meta principal del acuerdo, que era terminar el conflicto entre el Gobierno colombiano y las FARC, eso se hizo”, afirmó.

Agregó que lo difícil en un proceso de paz es la implementación, ningún proceso en el mundo se completa al 100%, siempre hay cosas por hacer y eso es lo que ocurre en el caso colombiano. Hay trabajo todavía por hacer después de 10 años de firmado este acuerdo.

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¿Por qué en Colombia se cree que no se cumplió con el acuerdo?

El enviado especial indicó que no está de acuerdo con estas apreciaciones ya que realmente el número de homicidios en Colombia ha disminuido si se compara con el pico que hubo con las Farc en el país.

Dijo que la violencia sigue en el país porque no se ha negociado con los demás grupos ilegales y cabe destacar que en Colombia hay mucha violencia asociada a las economías ilegales.

Finalizó comentando que los retos están en construir con la base que dejó el acuerdo de paz, hay que reducir la violencia existente, lidiar con las economías ilegales que contribuyen a esa guerra, “lo que se debe hacer es saber qué se puede hacer a futuro y qué se puede construir con lo que ya se hizo”.

10 años de la firma del acuerdo

La firma del acuerdo para el desarme de las FARC-EP cumple este martes diez años, en los que el país ha cambiado notablemente y pasa ahora por un momento en que su futuro depende del presidente Abelardo de la Espriella, que prometió en su campaña electoral mano dura contra los grupos armados y ha anunciado el desmantelamiento de la paz total.

Miles de combatientes abandonaron las armas y el expresidente Juan Manuel Santos recibió el Premio Nobel de la Paz en Oslo. En su discurso de aceptación del galardón, recordó que los colombianos no se atrevían a imaginar el final de una guerra que habían padecido hacía medio siglo.

Según datos de la Comisión de la Verdad, una entidad estatal autónoma de carácter extrajudicial formada con el fin de esclarecer lo sucedido y fomentar el diálogo, con este arreglo se logró la desmovilización de 13.609 exguerrilleros.

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