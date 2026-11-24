Entre enero y agosto de 2026 la terminal marítima de San Andrés de Tumaco, en el departamento de Nariño, movilizó más de 762.000 barriles de gasolina y diésel, superando en ocho meses en un 57,8% el volumen total registrado durante todo 2025 cuando se recibieron 483.000 barriles, según un documental realizado por la Sociedad Portuaria Tumaco Pacific Port.

El ingreso continuo de hidrocarburos por vía marítima permitió dejar atrás las filas de hasta dos y tres días en las estaciones de servicio de la región durante el último año y medio, al evitar los recorridos terrestres desde Yumbo y el paso por la vía Panamericana en el Cauca, lo que redujo la operación logística de cinco días por carretera a un proceso de entre dos y tres horas en planta.

Desde 2025 el puerto completó 26 operaciones de buque tanque con embarcaciones como el Mocking Bird, el Willard J y el Alfred D, alcanzando en junio de 2026 una recepción récord de 103.000 barriles en una sola maniobra gracias a una capacidad de almacenamiento superior a los 130.000 barriles, lo cual derivó en una reducción del precio de la gasolina para los usuarios y el gremio de mototaxistas sin reportes de derrames de combustible.

Reactivación comercial en el Pacífico Nariñense

Esta operación logística en el puerto más antiguo de Colombia, con 122 años de historia, se concretó mediante la articulación entre la empresa privada, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Minas y Energía, la Gobernación de Nariño, la Dirección General Marítima (DIMAR) y la DIAN, impulsando además la exportación de más de 40.400 toneladas de aceite de palma en el primer semestre de 2026, el regreso de la flota atunera y el fortalecimiento del turismo.

El impacto de este puerto llevó también a la realización de un documental de 10 minutos en donde se abordan las problemáticas que tenía el departamento de Nariño previo al fortalecimiento de este puerto, mismo que ya proyecta la próxima llegada de carga en contenedores para ampliar la conexión comercial del Pacífico nariñense.