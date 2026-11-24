Imagen tomada de El Instituto Distrital de las Artes

Bogotá se prepara para recibir una nueva edición del Salsa al Parque, uno de los encuentros musicales más importantes de la capital. El festival tendrá lugar el fin de semana del 28 y 29 de noviembre de 2026 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

El festival en su edición 27 tendrá como lema “La revolución que nunca deja de sonar” y contará con:

Cinco espacios para artistas bogotanos.

Cinco espacios para artistas nacionales.

Cinco espacios para artistas internacionales.

Lea más: Santa Catalina se viste de fiesta para honrar a su patrona: tradición, fe y orgullo que unen

¿Qué artistas estarán en Salsa al Parque?

El cartel de esta edición reúne representantes de diferentes generaciones y estilos de la salsa. Entre los participantes se encuentran:

Alfredo de la Fé: violinista cubano reconocido por su trayectoria en ola música latina y sus colaboraciones con artistas como Celia Cruz y Fania All-Stars.

violinista cubano reconocido por su trayectoria en ola música latina y sus colaboraciones con artistas como Celia Cruz y Fania All-Stars. Roberto Blades: Cantante y compositor panameño, conocido por canciones como ‘Lagrimas’ y ‘Ya no regreso contigo’.

Cantante y compositor panameño, conocido por canciones como ‘Lagrimas’ y ‘Ya no regreso contigo’. Willy García: artista caleño, exvocalista de Grupo Niche y Son de Cali, consolidado como solista.

artista caleño, exvocalista de Grupo Niche y Son de Cali, consolidado como solista. La 33: banda bogotana fundada en 2001 y referente de la salsa independiente y urbana.

Más información: Conozca el festival gastronómico que se vivirá en Teusaquillo, Bogotá: fechas y programación

¿Cuál es el cronograma de la Sala al Parque 2026?

El Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) publica la programación oficial que se organiza de la siguiente manera:

Sábado 28 de noviembre de 2026

02:00 P. M. - Kaona Orquesta.

02:55 P. M. - Manyoma Brothers.

04:05 P.M. - Cris en la Salsa Band.

05:00 P. M. - Alfredo de la Fé.

06:10 P.M. - Kabala Ensamble.

07:10 P.M. - Los Satélites.

08: 30 P.M. - Roberto Blades.

Le puede interesar: Festival de Efraín y María en la Hacienda El Paraíso este domingo 22 de noviembre

Domingo 29 de noviembre de 2026

12:00 P.M. - Rueda de Casino, Ilé Danza.

12:30 P.M. - Orquesta Aragón.

01:40 P.M. - The Big Jhony.

02:35 P.M. - La 33.

03:45 P.M - La Eterna.

04:55 P.M - El Turco Perro.

05:50 P.M - David Zahan.

07:00 P.M. - Hermán Olivera.

08:10 P.M. - Willy García.

Vea aquí: El festival Petronio Álvarez se realizará del 11 al 13 de diciembre

¿Dónde será el Salsa al Parque 2026?

El festival tendrá lugar en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, uno de los principales escenarios de eventos culturales y musicales de la ciudad.

IDARTES recomienda consultar los canales oficiales del instituto y del festival antes de asistir para verificar la información relacionada con el ingreso, recomendaciones de seguridad y posibles actualizaciones.

Le puede interesar: K-Pop World Festival 2026: 15 finalistas representarán a Colombia en Corea del Sur

¿Cuánto cuesta la entrada a Salsa al Parque?

Salsa al Parque es un evento programado por el Distrito por lo que la entrada es gratuita, por lo que los asistentes no necesitan de boletas o de inscripciones previas.

Pese a ello, IDEARTE anunció que el ingreso estará habilitado para mayores de 18 años, por lo que en los filtros de acceso se podría verificar el documento de identidad.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: