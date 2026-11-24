Recluso de la cárcel de Calarcá ingirió un celular para evitar que la guardia del Inpec lo detectara
Tras una intervención se logró extraer el celular que le generó complicaciones al interno que permanece en recuperación.
Justicia
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que un recluso de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Calarcá, Quindío, ingirió un celular de pequeñas dimensiones para evitar que fuera detectado durante un operativo de registro y control adelantado por la guardia del Inpec en compañía del Gaula.
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Según se conoció, el privado de la libertad manifestó problemas de salud y le informó al personal de enfermería lo sucedido, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario de Armenia.
En el centro médico, mediante estudios radiológicos, se confirmó la presencia del dispositivo en su organismo y se realizó la intervención necesaria para extraerlo.
Actualmente, el recluso se encuentra en proceso de recuperación, bajo la custodia y vigilancia del personal del Inpec.
El Inpec advirtió que este tipo de conductas se han evidenciado durante los operativos de registro e inspección que adelanta en los establecimientos de reclusión, en los que algunas personas privadas de la libertad, en su intento por ocultar elementos prohibidos y evadir los controles institucionales, han llegado a poner en riesgo su propia integridad física.
“Los controles penitenciarios no son negociables”, señaló la institución, al reiterar que la seguridad de los establecimientos, la protección del personal de custodia y vigilancia y la prevención de actividades delictivas desde los centros de reclusión constituyen prioridades de su gestión.
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Finalmente, el Inpec aseguró que continuará fortaleciendo los operativos de registro, inspección y control en los establecimientos penitenciarios, con estricto respeto por los derechos humanos y la integridad de las personas privadas de la libertad.
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...