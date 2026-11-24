Un recluso ingirió un celular para evitar que la guardia del Inpec y el Gaula lo sorprendieran con el elemento prohibido. Foto: Inpec.

Justicia

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que un recluso de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Calarcá, Quindío, ingirió un celular de pequeñas dimensiones para evitar que fuera detectado durante un operativo de registro y control adelantado por la guardia del Inpec en compañía del Gaula.

Lea además: Durante los 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella se han trasladado 2.568 reclusos

Según se conoció, el privado de la libertad manifestó problemas de salud y le informó al personal de enfermería lo sucedido, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario de Armenia.

En el centro médico, mediante estudios radiológicos, se confirmó la presencia del dispositivo en su organismo y se realizó la intervención necesaria para extraerlo.

Actualmente, el recluso se encuentra en proceso de recuperación, bajo la custodia y vigilancia del personal del Inpec.

El Inpec advirtió que este tipo de conductas se han evidenciado durante los operativos de registro e inspección que adelanta en los establecimientos de reclusión, en los que algunas personas privadas de la libertad, en su intento por ocultar elementos prohibidos y evadir los controles institucionales, han llegado a poner en riesgo su propia integridad física.

(Derecha) El pequeño celular que se tragó el recluso de la cárcel de Calarcá (Quindío). Foto: Inpec. Ampliar (Derecha) El pequeño celular que se tragó el recluso de la cárcel de Calarcá (Quindío). Foto: Inpec. Cerrar

“Los controles penitenciarios no son negociables”, señaló la institución, al reiterar que la seguridad de los establecimientos, la protección del personal de custodia y vigilancia y la prevención de actividades delictivas desde los centros de reclusión constituyen prioridades de su gestión.

Vea también: Ordenan traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a la cárcel La Picota de Bogotá

Finalmente, el Inpec aseguró que continuará fortaleciendo los operativos de registro, inspección y control en los establecimientos penitenciarios, con estricto respeto por los derechos humanos y la integridad de las personas privadas de la libertad.