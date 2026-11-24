En entrevista con 6AM W con Julio Sánchez Cristo, el exsenador Rodrigo Londoño, conocido en el pasado por su alias de Timochenko, se refirió a los señalamientos de la viuda del senador Miguel Uribe Turbay sobre que la orden de su asesinato vino desde el Congreso de la República.

Según lo dicho por Tarazona, parte del plan del atentado en contra del entonces precandidato presidencial suspuestamente tendría relación con los entonces congresistas y exintegrantes de las Farc Marcos Calarcá y Sandra Ramírez.

“¿Con qué intención se hace semejante acusación que no tiene base? Eso es un exabrupto, esa acusación no tiene nada, yo no conozco cuál es la intención", dijo Londoño.

Además, el entonces máximo líder de las extintas Farc dijo que este hecho lo que hace es afectar la convivencia entre los firmantes del acuerdo y aquellos que fueron víctimas del conflicto armado en el país.

“El acuerdo es buscar la reconciliación. Y esta a veces va a ser difícil, pero por lo menos la convivencia entre los colombianos, pero cosas de este tipo van afectando porque se estigmatiza”, concluyó

Este martes, 24 de noviembre, ya se cumplen 10 años del acuerdo de paz firmado en la Habana, sin embargo, uno de los puntos negociado fue la participación política de los miembros del entonces grupo armado, pero luego de las elecciones de este año, el partido Comunes, perdió su personería jurídica luego de la haber podido cumplir el umbral de votos necesarios.