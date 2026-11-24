La Fiscalía de Paraguay amplió la imputación contra el expresidente Santiago Peña por los presuntos delitos de lavado de activos y cohecho pasivo agravado (soborno), en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank.

De acuerdo con el Ministerio Público, los nuevos cargos están relacionados con una operación inmobiliaria que involucra a la empresa PEAR S.R.L., vinculada al hermano del exmandatario, Francisco Peña, y a su esposa, Rocío Caballero Bosch.

¿Cuál es el origen de la investigación?

La hipótesis de la Fiscalía señala que se habría realizado una venta aparentemente simulada de un inmueble rural en el departamento de Paraguarí, valorado en aproximadamente 3 millones de dólares.

Según los investigadores, la operación habría sido financiada con recursos de la entonces Financiera Ueno y los pagos del crédito habrían terminado cubriéndose con transferencias del Grupo Vázquez y de la empresa ITTI, compañías vinculadas al conglomerado empresarial propietario de la entidad financiera.

La Fiscalía busca establecer si estas operaciones se utilizaron para dar apariencia de legalidad a movimientos de dinero.

También investigan a su hermano y a su cuñada

En el mismo caso, Francisco Peña fue imputado por presunto lavado de activos, asociación criminal, cohecho pasivo agravado y administración en provecho propio. Para él, la Fiscalía solicitó prisión preventiva.

Su esposa, Rocío Caballero Bosch, también fue imputada y la Fiscalía pidió que permanezca bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica.

Además, el Ministerio Público solicitó medidas para congelar bienes y cuentas bancarias de los investigados.

La ampliación de los cargos representa un nuevo avance en el proceso penal por el caso Ueno Bank. Sin embargo, las imputaciones corresponden a señalamientos de la Fiscalía y no constituyen una condena judicial.