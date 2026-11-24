Aeropuerto El Dorado y logo de la Aerocivil. Fotos: (Photo by Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images) / Aerocivil

La Procuraduría General de la Nación lanzó una nueva advertencia a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) por las dificultades que se vienen presentando con la infraestructura tecnológica que soporta el sistema de gestión del tránsito aéreo.

En un requerimiento fechado el 20 de noviembre de 2026, conocido con el radicado E-2026-644471, el Ministerio Público cuestionó que la entidad no haya entregado la totalidad de los documentos e informes técnicos que se comprometió a suministrar durante una mesa de trabajo realizada el pasado 9 de noviembre.

La Procuraduría señaló que la información pendiente es necesaria para verificar las condiciones reales de funcionamiento del sistema, los antecedentes de las fallas reportadas y las medidas adoptadas para gestionar los riesgos identificados.

Durante la reunión, según el documento, Aerocivil expuso diferentes dificultades relacionadas con la obsolescencia tecnológica de la plataforma, el envejecimiento de servidores y equipos, y la ausencia de soporte técnico y repuestos para algunos componentes.

El organismo de control advirtió que estas condiciones podrían generar afectaciones en la continuidad, estabilidad y seguridad de las operaciones aéreas.

Por esta razón, cuestionó que, pese a haber expuesto las dificultades técnicas y los riesgos de la infraestructura, Aerocivil no haya cumplido integralmente con los compromisos de entrega de información.

“Los espacios de seguimiento institucional deben traducirse en actuaciones concretas, verificables y oportunas, y no pueden convertirse en escenarios en los que se anuncian compromisos que posteriormente quedan sin cumplimiento”, señaló la Procuraduría.

Las explicaciones que exige la Procuraduría

Entre la documentación solicitada se encuentran los informes históricos de mantenimiento, revisión y seguimiento técnico del sistema afectado; el contrato original suscrito con el fabricante INDRA; los soportes de mantenibilidad y actualizaciones de la plataforma, y los informes que evidencien advertencias previas sobre su obsolescencia tecnológica.

También pidió los documentos técnicos derivados de la investigación por la contingencia del 4 de noviembre de 2026, así como las diapositivas presentadas por Aerocivil durante la reunión.

Adicionalmente, requirió un informe integral que permita establecer las causas de lo ocurrido, las condiciones de funcionamiento de la infraestructura y las conclusiones técnicas disponibles.

La Procuraduría pidió informar si ya fue identificada la causa raíz de la contingencia. En caso de que la investigación continúe, Aerocivil deberá explicar qué actividades ha adelantado y cuándo espera tener los resultados.

Otro de los puntos que llamó la atención del Ministerio Público está relacionado con las inversiones para fortalecer y modernizar la infraestructura tecnológica.

En concreto, solicitó aclarar el alcance y estado de un compromiso que contempla una inversión aproximada de 25.000 millones de pesos, cuya ejecución comenzaría el primero de enero de 2027, previa aprobación de una vigencia futura excepcional.

La entidad también deberá informar cuáles medidas correctivas, preventivas y de contingencia ya fueron implementadas y cuáles continúan pendientes para garantizar la continuidad y confiabilidad del servicio.

Advertencia por posibles consecuencias disciplinarias

Uno de los apartes más relevantes del requerimiento tiene que ver con las eventuales consecuencias por no atender las solicitudes del organismo de control.

La Procuraduría advirtió que el incumplimiento injustificado de los compromisos, así como la omisión, dilación o falta de respuesta oportuna y de fondo a sus requerimientos, podría dar lugar a la evaluación de eventuales responsabilidades disciplinarias.

Incluso, señaló que, si encuentra hechos que puedan constituir una presunta falta disciplinaria, los pondrá en conocimiento de las instancias competentes, con observancia de las garantías del debido proceso.

El requerimiento fue dirigido al director general de Aerocivil, Arnaud Penent D’Izarn B., y a la jefe de la Oficina de Control Interno, Sonia Maritza Machado Cruz.

La Procuraduría estableció un plazo de cinco días, contados a partir del recibo de la comunicación, para que la entidad entregue una respuesta integral, clara y acompañada de los respectivos soportes documentales.

El organismo de control también precisó que no dará por atendido el requerimiento con respuestas generales o anuncios de actividades futuras que no tengan respaldo documental.

La actuación tiene carácter preventivo y busca anticiparse a situaciones que puedan comprometer el adecuado funcionamiento del servicio y el ejercicio de la función pública. La Procuraduría aclaró que no pretende asumir las responsabilidades administrativas de Aerocivil, entidad a la que le corresponde adoptar las decisiones y ejecutar las acciones necesarias para mantener y modernizar su infraestructura tecnológica.