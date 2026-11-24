La violencia contra los líderes sociales continúa siendo uno de los principales desafíos para la construcción de paz en Colombia. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2016 y el 31 de octubre de 2026 fueron asesinadas 1.807 personas que ejercían algún tipo de liderazgo social en el país.

El balance también advierte que, entre enero y octubre de este año, fueron asesinados 113 líderes sociales y 29 lideresas, mientras que 14 firmantes del Acuerdo de Paz perdieron la vida en hechos violentos.

Asimismo, se suman 102 masacres registradas durante el mismo periodo, que dejaron un saldo de 397 personas asesinadas, cifras que reflejan los riesgos que enfrentan las comunidades en diferentes regiones del territorio nacional.

La Defensoría del Pueblo advirtió que estos hechos evidencian los desafíos que persisten para garantizar la no repetición de la violencia y el ejercicio de los derechos humanos en los territorios.

La entidad reiteró que la construcción de paz requiere garantías de seguridad para quienes defienden los derechos humanos, protegen el medioambiente, representan a sus comunidades y participan en procesos democráticos, sin que sus vidas estén en riesgo, e insistió en que la protección de la vida debe ser un compromiso fundamental para avanzar en la construcción de paz y garantizar que los liderazgos sociales puedan ejercer su labor sin miedo ni estigmatización.

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