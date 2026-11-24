La Organización de las Naciones Unidas (ONU) rechazó el ataque contra la población civil ocurrido el 23 de noviembre en Villavicencio, capital del departamento del Meta, y manifestó su preocupación por las consecuencias que este tipo de hechos genera en las comunidades.

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A través de un pronunciamiento, el organismo internacional recordó que los ataques contra la población civil están prohibidos por el derecho internacional humanitario y representan graves afectaciones a los derechos humanos.

Asimismo, advirtió que estos hechos generan angustia, temor e incertidumbre entre las personas y comunidades afectadas, por lo que expresó su solidaridad con todas las víctimas de este episodio de violencia.

ONU pide respetar el derecho internacional humanitario

Se reiteró el llamado a respetar las normas del derecho internacional humanitario y garantizar la protección de los derechos humanos en todo tiempo y lugar.

El organismo insistió en que la población civil debe estar protegida frente a cualquier acción que ponga en riesgo su vida, integridad y dignidad.

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