En la madrugada de este martes 24 de noviembre un carrobomba explotó cerca al edificio de la Gobernación del Meta en Villavicencio, dejando más de 20 heridos y daños notables en la infraestructura del sector.

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En videos de Caracol Radio e imágenes de las autoridades se evidencia la magnitud del ataque que rompió todos los vidrios y destrozó la fachada de la sede de la Gobernación del Meta.

Asimismo, se muestran los daños que el carrobomba hizo en edificaciones cercanas al centro de la ciudad.

Estos son los videos tras el atentado en Villavicencio:

¿Qué dijo el presidente Abelardo de la Espriella?

El mandatario de los colombianos se desplazó hasta Villavicencio para atender la emergencia. Desde allí responsabilizó del atentado a Antonio Medina y a las disidencias de las Farc.

“Lo vamos a hacer pagar con sangre todo el daño y todo el terror que está sembrando”.