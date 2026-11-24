El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este martes, 24 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, Jaime, comerciante y habitante del centro de Villavicencio, relató cómo amaneció el sector aledaños a la sede de la Gobernación del Meta tras el atentado con carro bomba registrado anoche en la capital del departamento.

Detalló las labores de evaluación de daños que adelantan las autoridades esta mañana, las afectaciones en su establecimiento y las horas de incertidumbre que vivieron durante la madrugada.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 05:39 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: