Comerciante relató momentos de pánico tras atentado en Villavicencio: “tocó dejar el hospedaje solo”
Jaime, dueño de un hospedaje ubicado a cuadra y media de la Gobernación del Meta, describió los daños materiales que sufrió su negocio tras la explosión.
Comerciante relató momentos de pánico tras atentado en Villavicencio: “tocó dejar el hospedaje solo”
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Este martes, 24 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, Jaime, comerciante y habitante del centro de Villavicencio, relató cómo amaneció el sector aledaños a la sede de la Gobernación del Meta tras el atentado con carro bomba registrado anoche en la capital del departamento.
Detalló las labores de evaluación de daños que adelantan las autoridades esta mañana, las afectaciones en su establecimiento y las horas de incertidumbre que vivieron durante la madrugada.
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