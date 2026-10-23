Psicóloga fue extorsionada y secuestrada durante un falso servicio en Restrepo, Meta

Atendiendo el llamado de su profesión como psicóloga, Ana María Morales, llegó hasta la vereda Brisas de Upín en el municipio de Restrepo, Meta; a su llegada al lugar fue abordada por hombres que se identificaron como integrantes del Clan del Golfo, exigiendo sumas de dinero y amenazándola con violentarla sexualmente, si no accedía a entregarles la suma de dinero solicitada.

“En donde fui abordada y extorsionada dentro del área desde las tres hasta las cinco de la tarde me retuvieron, me retiraron el dinero que tenía”, aseguró la mujer, quien habría sido víctima de un ‘falso servicio.

Los hombres, llamaron al hermano de la víctima para solicitarle una alta suma de dinero para poderla dejar en libertad; ante la fuerza de las intimidaciones, su familia cedió y entregó el dinero solicitado.

La mujer pudo salir con vida del lugar y acudió directamente a las autoridades para imponer la denuncia, sin embargo, un funcionario que atendió su caso, le habría restado importancia, por lo que ahora se siente desprotegida.

“La respuesta de Fiscalía fue que era un delito común, que las llamadas las estaban realizando desde las cárceles. Eso me llevo a denunciarlo públicamente, porque los psicólogos no podemos acostumbrarnos a que esto suceda”, denunció la víctima.