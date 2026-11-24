Habitantes de la urbanización Tasajero, en Cúcuta, alzaron su voz por la paz tras nuevos atentados. / Foto: Alcaldía de Cúcuta.

Cúcuta

Con velas y vestidos de blanco, habitantes de la urbanización Tasajero de Cúcuta realizaron el Plantón por la Paz, una jornada en la que rechazaron los hechos violentos que han afectado a la comunidad en los últimos meses y exigieron a los actores armados sacar a la población civil del conflicto.

La manifestación se realizó luego de los recientes ataques contra el comando de la Policía de Norte de Santander, que han generado temor entre los habitantes del sector. El hecho más reciente ocurrió en la madrugada del 23 de noviembre, cuando varios explosivos cayeron en la zona, afectando 62 viviendas y algunos establecimientos comerciales, además de dejar tres personas heridas.

Durante la velatón, uno de los asistentes expresó a Caracol Radio: “Pedimos paz, la guerra no es con nosotros. Hoy nos salvamos de milagro, pero el día de mañana puede ocurrir algo peor. Hoy nos reunimos para exigir que nos saquen de esta guerra que cada día es más cruel contra la población civil”.

El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, acompañó el recorrido por la zona afectada y rechazó las acciones violentas que han puesto en riesgo a la comunidad y a la fuerza pública.

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“Vemos el clamor de la comunidad, que quiso que hiciéramos un recorrido por todo este barrio mostrando las afectaciones que se presentaron. La Gobernación de Norte de Santander ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para lograr la captura de aquellas personas que le quitaron la tranquilidad a esta comunidad”.

Los habitantes de Tasajero aseguraron que seguirán alzando la voz para exigir seguridad y que los ataques no cobren nuevas víctimas en la zona.