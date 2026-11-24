Bucaramanga tendrá una inversión cercana a los $3 billones en 2027, según anunció el alcalde Cristian Portilla. El mandatario presentó las prioridades de gasto para el próximo año, entre las que incluyó seguridad, infraestructura vial, recuperación de espacios públicos y atención social.

Portilla calificó el monto como “la inversión más grande de la historia” de la ciudad. Entre las prioridades mencionó la instalación de cámaras de seguridad, la pavimentación de vías, la renovación del alumbrado público y la recuperación de parques.

Más cámaras y apoyo a los frentes de seguridad. Portilla aseguró que parte de los recursos se destinará a instalar cámaras de última generación, apoyar a la fuerza pública y fortalecer los frentes de seguridad de los barrios.

“Esta noticia significa más inversión en seguridad, más cámaras de última tecnología, más apoyo a nuestra fuerza pública y más recursos para los frentes de seguridad para los barrios de Bucaramanga”, dijo.

Más de $40 mil millones para andenes y pavimentación. También anunció esa inversión para renovar andenes y pavimentar distintos puntos de la ciudad. Aseguró que las intervenciones llegarán tanto a los barrios como a las vías principales.

Otro tema fue la renovación del alumbrado en siete vías principales adicionales. Como referencia de ese trabajo mencionó las modernizaciones que, según explicó, se adelantan en las calles 45, 61 y 105.

La recuperación de parques incluirá más de 50 puntos adicionales. El mandatario señaló que las intervenciones contemplarán zonas verdes, senderos y espacios para el deporte. Mencionó el Parque Bolívar como uno de los lugares donde ya comenzaron los trabajos.

A esas inversiones se sumarán recursos para educación, salud, protección de niños y niñas, bienestar animal y atención social.

El alcalde vinculó el anuncio con las vigencias futuras. Portilla señaló que esta herramienta permitirá dar continuidad a los proyectos de la administración.

El préstamo para movilidad ya tiene los dos contratos firmados. El alcalde también destacó la financiación de la Troncal Norte-Sur y de la modernización de la red semafórica, tras la decisión del Tribunal Administrativo de Santander de levantar la suspensión del acuerdo que autorizó el endeudamiento.

Ayer, la Alcaldía había informado de la firma de un crédito con el Banco de Bogotá por $93.230 millones.$538.611 millones autorizados por el Concejo Municipal.

“El primero fue suscrito con el Banco de Occidente y hoy estamos suscribiendo cerca de 93 mil millones con el Banco de Bogotá”, explicó el secretario de Hacienda, Francisco Javier Gómez.

La administración sostiene que, con estos contratos, quedó asegurada la financiación de ambos proyectos de movilidad.

La suspensión fue levantada, pero el proceso judicial continúa. Según la Alcaldía, quedó firme el auto del 12 de noviembre de 2026 que revocó la suspensión del Acuerdo Municipal 009 de 2026.

La administración informó que continuará atendiendo el proceso judicial y que avanzará en los trámites presupuestales y contractuales necesarios para ejecutar las obras.