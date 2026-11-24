La ola de homicidios que se ha registrado durante los últimos días en Barrancabermeja, y que dejó como víctima más reciente a un niño de 12 años, llevó a la Gobernación de Santander a convocar un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación y definir nuevas acciones contra las estructuras delincuenciales que operan en el distrito.