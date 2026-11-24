Parque Heredia tendrá una nueva parroquia y un conjunto de intervenciones en infraestructura, seguridad y espacio público, luego de una reunión de seguimiento encabezada por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, con líderes y habitantes del sector.

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El templo se levantará en un terreno de 2.633 metros cuadrados que será entregado al Distrito por parte de la constructora, junto al parque de la Ardilla. La Alcaldía aportará los materiales, mientras que la Universidad de San Buenaventura participará en el diseño arquitectónico y la Arquidiócesis de Cartagena hará parte de la alianza. El inicio de las obras está previsto para el próximo 12 de diciembre.

En el mismo espacio se presentó el proyecto del Centro Administrativo Comunal, que tendrá 2.315 metros cuadrados e incluirá oficinas, salas de reuniones, espacios de trabajo compartido, parqueaderos y una sede para la Junta de Acción Comunal. Su construcción comenzaría en diciembre y la entrega está proyectada para el 1 de junio de 2027.

En materia de seguridad, Distriseguridad anunció una inversión de $2.400 millones para instalar 14 cámaras de vigilancia con movimiento de 360 grados y zoom óptico. Los equipos comenzarían a instalarse en febrero del próximo año. También se mantendrán los patrullajes policiales y las caravanas de seguridad.

Otro de los compromisos contempla la modernización del alumbrado público con más de 280 luminarias. Las obras comenzarían el 30 de noviembre y se extenderían hasta el 18 de diciembre. En cuanto a infraestructura vial, se cambiarán nueve rejillas deterioradas, se instalarán 15 separadores de concreto y se proyecta reparar cerca de 650 metros lineales de losas afectadas, con una inversión estimada de $1.600 millones para comienzos de 2027.