El balance actualizado de la operación de rescate en el almacén Éxito de Cartagena es 72 personas rescatadas, un delincuente muerto y dos capturados.

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Entre las víctimas del secuestro había un menor de edad. A los capturados se les imputará el delito de secuestro extorsivo agravado, y la presencia de un menor entre las víctimas restringiría el acceso a beneficios judiciales.

Otro dato importante según las primeras revisiones de las autoridades es que los supuestos explosivos eran simulados y no tenían capacidad de causar daño. Sin embargo, todavía están siendo sometidos a estudios técnicos.