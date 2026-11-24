Operativo policial en almacén Éxito de Cartagena por presunto intento de hurto: hay rehenes
La zona ha sido asegurada por parte de las autoridades
Operativo policial en almacén Éxito de Cartagena por presunto intento de hurto: hay rehenes
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Por lo menos 50 policías rodearon el almacén Éxito Cartagena ubicado en el barrio La Castellana en el sur de la ciudad con sus armas de dotación empuñadas.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Lo que se presume es que un grupo de encapuchados pretendía realizar un hurto en uno de los locales, pero al parecer el robo fue frustrado y tuvieron que retener varios clientes.
Por los ventanales de la cafetería se observa a algunas personas al parecer amarradas de manos.
La puerta principal de El Éxito fue cerrada y la zona fue acordonada por parte de las autoridades.
Noticia en desarrollo...
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...