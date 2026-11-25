Uno de los rehenes fue vinculado erróneamente con los asaltantes del Éxito Cartagena

En diálogo con Caracol Radio, Carlos Tapia aclaró las circunstancias en las que fue relacionado erróneamente, a raíz de imágenes difundidas en diferentes portales y redes sociales, con uno de los delincuentes que protagonizaron la toma de rehenes en el Éxito Cartagena, ubicado en la avenida Pedro de Heredia.

Según su relato, llegó al establecimiento hacia las 7:00 de la mañana del martes 24 de noviembre para cumplir con su rutina de ejercicio en la zona del sótano. Al terminar, se dirigió al área de alimentos para desayunar. Fue entonces cuando se percató de que los delincuentes habían tomado como rehén a uno de los supervisores de seguridad. Ante la situación, intentó alejarse del lugar y dirigirse hacia la entrada principal, donde terminó encontrándose de frente con los secuestradores.

La confusión sobre su identidad se habría originado porque Tapia fue uno de los primeros rehenes en salir del establecimiento durante la emergencia. Sin embargo, la difusión de las imágenes en redes sociales y portales digitales sin verificar terminó vinculándolo con los responsables del hecho.

“Creo que me confundieron porque fui uno de los primeros rehenes en salir”, afirmó Tapia.

Su madre, Sirya Castellanos, también relató los momentos de angustia que vivió mientras esperaba noticias sobre su hijo. Ampliar Su madre, Sirya Castellanos, también relató los momentos de angustia que vivió mientras esperaba noticias sobre su hijo. Cerrar

Su madre, Sirya Castellanos, también relató los momentos de angustia que vivió mientras esperaba noticias sobre su hijo.

“Yo me quería morir porque mi hijo es muy juicioso (…). Mi hijo, tras que sufrió 18 horas encerrado, además tiene que vivir con esto”, manifestó la madre.

Este caso pone nuevamente sobre la mesa la importancia de verificar y contrastar la información antes de compartir imágenes o señalamientos que puedan afectar la integridad y reputación de personas inocentes.

Por otra parte, se confirmó que los responsables del hecho no eran cuatro, como se había difundido inicialmente, sino tres. Uno de ellos murió durante la intervención de las fuerzas especiales que participaron en el operativo de rescate.