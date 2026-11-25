Indira Lambis, esposa de Jailer Muñetón de 51 años de edad, contó a los micrófonos de Caracol Radio que su esposo desapareció a la misma hora que comenzaron los hechos en el Éxito Cartagena con el frustrado robo a un camión de valores y la posterior retención de más de 70 personas.

“Mi esposo se llama Jaider Humberto Muñetón Zapata. Nuestra rutina es que sale a buscar cosas para el desayuno que le gusta mucho los buñuelos. Yo me quedé alistando para irme a la oficina. Entonces él me dijo a las 8:12 y recibí el último mensaje donde me dice que él va para el Éxito y al ver que se estaba demorando, le escribí y no le llegaban los mensajes, empecé a timbrar, no contestaba las llamadas, en ese momento recibí la información de la noticia que estaba pasando.”

La mujer asegura que, por la cercanía a su residencia, el hombre acostumbraba todas las mañana a pasar por el almacén y con los acontecimientos ocurridos presintió que su esposo estaba entre los secuestrados.

“Y el comando de la Policía me dice que todavía no lo tienen registrado en el listado, me dicen que posiblemente fueron unas de las personas que ingresaron por el parqueadero, no me dan razón de nada.”

La mujer está a la espera del pronunciamiento de las autoridades.