La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia permitió a la Policía Metropolitana de Cartagena capturar a dos mujeres, en hechos aislados registrados en establecimientos hoteleros del barrio Bocagrande, señaladas de utilizar sustancias químicas para presuntamente dejar en estado de indefensión a turistas extranjeros y hurtar sus pertenencias.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El primer procedimiento se registró en la carrera 3 de Bocagrande, donde uniformados capturaron a alias ‘Alison’, de 22 años, natural de Medellín, quien fue sorprendida cuando pretendía abandonar un hotel con un teléfono celular iPhone 15 que presuntamente pertenecía a un huésped extranjero.

Al verificar la habitación, los policías encontraron al turista con alteraciones en su estado de conciencia. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica y le diagnosticaron intoxicación por una sustancia química. Durante el procedimiento también se estableció que la mujer habría presentado un documento de identidad correspondiente a otra persona.

El segundo caso ocurrió en la calle 4 del barrio Bocagrande, cuando personal de otro establecimiento hotelero alertó a las patrullas de vigilancia sobre una mujer que intentaba salir del lugar con varios elementos de valor. La intervención policial permitió la captura de alias ‘Sileni’, de 22 años, natural de Turbo, Antioquia, quien llevaba una caja fuerte portátil que contenía varios objetos de valor, presuntamente pertenecientes a un turista extranjero.

Al ingresar a la habitación, los uniformados encontraron al huésped con alteraciones en su estado de conciencia. De inmediato fue trasladado a un centro asistencial, donde también recibió atención médica por intoxicación con una sustancia química. En este caso, igualmente se evidenció que la mujer habría intentado identificarse con un documento de otra persona.

De acuerdo con las primeras indagaciones, las capturadas presuntamente utilizaban servicios de acompañamiento para contactar a turistas extranjeros, concertar encuentros y ganarse su confianza, aprovechando posteriormente estas circunstancias para suministrarles sustancias químicas y apoderarse de sus pertenencias.

Las dos mujeres fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes por los delitos de hurto y falsedad personal, mientras avanzan las investigaciones para establecer su posible participación en otros hechos registrados bajo esta modalidad en la ciudad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, destacó la reacción de las patrullas de vigilancia y reiteró el compromiso institucional de fortalecer los controles en los sectores turísticos, con el propósito de garantizar la seguridad de residentes y visitantes nacionales y extranjeros.

En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Cartagena ha logrado más de 956 capturas por el delito de hurto, resultado de las acciones operativas y preventivas desplegadas en la ciudad.

La Policía Nacional recomienda a los turistas verificar la procedencia de los servicios que contratan, adoptar medidas de autoprotección y mantener precaución al establecer contacto con personas desconocidas.

La ciudadanía puede denunciar cualquier hecho delictivo o suministrar información que permita identificar a los responsables a través de la línea de emergencia 123, el celular 321 394 6246 o el correo electrónico sijin.mecar@policia.gov.co.