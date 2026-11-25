Diego José Díaz Coronel, violinista de 30 años nacido en Lara, en el centro occidente de Venezuela, ocupa esta temporada una plaza de violinista de sección con contrato de un año en la agrupación fundada en 1880, la segunda orquesta más antigua de Estados Unidos. El nombramiento llega como coronación de doce años de trayectoria profesional, un recorrido que va de los atriles de El Sistema a algunas de las instituciones más exigentes del país y que lo ha convertido en uno de los representantes de una generación de músicos venezolanos que está redibujando el mapa orquestal estadounidense.

Ese mapa tiene hoy un símbolo evidente. En 2026, Gustavo Dudamel asumió la dirección musical y artística de la Filarmónica de Nueva York y se convirtió en el primer latino en ocupar ese cargo. Para Díaz Coronel, la figura de Dudamel no es una referencia lejana: ambos nacieron en Barquisimeto. Siendo todavía muy joven tocó bajo su dirección en la Orquesta Juvenil de Lara. “Fue especialmente significativo para mí porque ambos venimos del mismo estado de Venezuela y crecimos dentro del entorno de El Sistema”, recuerda. “Poder verlo trabajar desde tan joven y formar parte de una orquesta dirigida por él fue una experiencia muy importante en mi formación”.

La infancia y la adolescencia de Díaz Coronel transcurrieron en ese ecosistema que ha dado al mundo directores, solistas y músicos de orquesta. Como concertino de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado Lara, trabajó además con Diego Matheuz y Rafael Payare, dos de los directores venezolanos de mayor proyección internacional. Y con la Sinfónica Infantil de Venezuela vivió una experiencia que él mismo considera fundacional: tocar bajo la batuta de Sir Simon Rattle su primera sinfonía de Mahler. “Descubrir esa música desde dentro de la orquesta, siendo tan joven y bajo la dirección de una figura como Rattle, fue algo que marcó profundamente mi manera de entender el repertorio sinfónico”, afirma.

Aquellos años también revelaron al solista. En 2013 interpretó la Polonesa brillante de Henryk Wieniawski con la Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa Carreño, el conjunto insignia de El Sistema, y el Concierto para violín n.º 1 en re mayor de Niccolo Paganini con la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado Lara y con la Orquesta Sinfónica de Falcón. En 2015, con la Orquesta Sinfónica de Lara, abordó Tzigane de Maurice Ravel, una de las piezas de mayor exigencia virtuosística del repertorio, y el Concierto para violín n.º 1 en fa sostenido menor de Henryk Wieniawski. A los 17 años ganó el Primer Premio del Concurso Nacional de Violín Juan Bautista Plaza, en Caracas, un desafío distinto para quien se había formado en el trabajo colectivo. “Prepararme para una competencia individual fue diferente, porque implicaba asumir personalmente toda la responsabilidad de mi preparación y de lo que podía demostrar sobre el escenario”, explica.

El año 2015 le reservó sus primeras grandes salidas al mundo. Con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas se presentó en el Teatro alla Scala de Milán, el templo de la ópera italiana, y con la Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa Carreño recorrió China y Japón. “Siendo todavía muy joven, pude conocer de cerca lo que significaba trabajar a un nivel orquestal muy alto, viajar haciendo música y presentarme en escenarios importantes”, rememora. Dos años después se graduó Magna Cum Laude de la licenciatura en Interpretación de Violín en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, en Barquisimeto, el cierre de su etapa formativa en Venezuela.

El desembarco en Estados Unidos abrió una segunda vida. En Chicago se formó con Almita Vamos en el Chicago College of Performing Arts de Roosevelt University, donde obtuvo una maestría en Interpretación de Violín en 2021 y un Diploma de Interpretación en Estudios Orquestales en 2023. La ciudad fue su gran escuela práctica: de 2019 a 2022 integró la Civic Orchestra of Chicago, donde coincidió con Yo-Yo Ma, Riccardo Muti y Ken-David Masur; fue becario de Project Inclusion de la Chicago Sinfonietta; y, a partir de 2022, sumó compromisos con la Sinfónica de Peoria, la Orquesta del Grant Park Music Festival, la Illinois Philharmonic, la Chicago Philharmonic y el Opera Festival of Chicago, con el que colabora desde entonces. Ese mismo año comenzó su relación con la Sinfónica de St. Louis como músico sustituto, un vínculo de cuatro temporadas que hoy desemboca en su contrato actual.

¿Qué aporta un músico formado en Venezuela a una orquesta estadounidense? Díaz Coronel responde desde la experiencia. “Crecí en un ambiente donde la música se vive con muchísima intensidad, donde la orquesta puede convertirse en una comunidad y donde hacer música está profundamente conectado con la identidad, la disciplina y el trabajo colectivo”, dice. Esa mirada se refleja en su manera de entender el lugar que ocupa cada músico dentro del conjunto. “Ser parte de una sección de violines es una tarea muy especial”, explica. “Es como ser parte de una familia grande, donde todos tenemos responsabilidades importantes, el deber de dar lo mejor de nosotros e ideas individuales que nos caracterizan a cada uno y hacen que la sección esté llena de una personalidad única”.

Esa sensibilidad encontró su escenario ideal en la New World Symphony de Miami Beach, la academia orquestal cofundada por Michael Tilson Thomas, donde fue Violin Fellow entre 2023 y 2025. En esos años debutó como solista con la orquesta en el Concierto a 8 en sol mayor, ZWV 186, de Jan Dismas Zelenka, y compartió escenario con una constelación de figuras: el propio Tilson Thomas y el director artístico Stéphane Denève; los violinistas Leonidas Kavakos y James Ehnes; el pianista Emanuel Ax; Noah Bendix-Balgley, concertino de la Filarmónica de Berlín; su compatriota, el trompetista Pacho Flores; la actriz Daisy Ridley; y la Orquesta de Cleveland. De Kavakos y Ehnes guarda una admiración especial, pues se trata de “músicos a quienes había admirado durante muchos años antes de tener la oportunidad de compartir un entorno profesional con ellos”.

La identidad venezolana, lejos de diluirse, se volvió parte de su propuesta artística. En febrero de 2025 codirigió en la New World Symphony un proyecto dedicado a la música de Venezuela, con presentaciones de ensamble de cuerdas y música de cámara que llevaron el repertorio de su país al público de Miami Beach. En paralelo, su relación con el Festival de Música de Chautauqua, donde participó en 2019, 2020, 2022 y 2024, desembocó en una beca con la Chautauqua Symphony Orchestra en el 2024, junto a su director titular, Rossen Milanov; la soprano Renée Fleming; y la violinista Melissa White, ganadora del Grammy. En 2024 formó parte de la orquesta del festival que interpretó All Rise junto a Wynton Marsalis y la Jazz at Lincoln Center Orchestra en el 150 aniversario de la institución, una celebración que quedó recogida en el documental Chautauqua at 150: Wynton Marsalis’ All Rise, estrenado por la cadena pública PBS en 2025.

2026 ha sido el año de la consolidación. En primavera ocupó una plaza temporal como violinista de sección en la Sinfónica de Jacksonville; fue violinista de la temporada del vigésimo aniversario del St. Augustine Music Festival, en Florida; durante el verano enseñó como especialista en cuerdas en TFO Strings Project, el programa comunitario de The Florida Orchestra, prolongando la labor docente que antes había desarrollado con Apollo’s Fire en Illinois; y en otoño se incorporó a la Sinfónica de St. Louis. “Durante muchos años mi objetivo principal ha sido construir una carrera como músico en Estados Unidos, así que llegar al punto de trabajar profesionalmente con estas instituciones representa la materialización de gran parte de ese esfuerzo”, afirma.

Si algo define su recorrido es la versatilidad. Ha sido concertino, violinista de sección, solista, músico de cámara, docente y mentor, y en cada rol ha encontrado una lección aplicable a los demás. “No es lo mismo liderar una sección que formar parte de ella, trabajar con un grupo de cámara o enseñar a un estudiante, pero en todos esos contextos intento escuchar, observar y encontrar la mejor manera de desenvolverme”, señala. Cuando se le pide que se defina, elige cinco palabras sin titubear: “Me definiría como una persona perseverante, curiosa, resiliente, realista y responsable”.

A doce años del inicio de su trayectoria, Díaz Coronel se ve a sí mismo como un puente entre dos mundos. “Creo que, de alguna manera, también puedo servir como puente entre esas dos experiencias: la formación musical que recibí en Latinoamérica y el mundo profesional que he conocido en Estados Unidos”, reflexiona. En un ámbito en el que los músicos latinos siguen siendo minoría, su presencia en los atriles americanos es también una declaración de su valor como un músico altamente calificado y con el respeto y apoyo de su industria.