Procuraduría suspendió provisionalmente a Verónica Estrada en medio del escándalo por títulos falsos
La Procuraduría la suspendió del ejercicio de representante a la Cámara por el Pacto Histórico por el Departamento de Antioquia para el periodo 2026-2030
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...