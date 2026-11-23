En medio del inicio de la jornada escolar y la rutina comercial de este lunes 23 de noviembre en Curumaní, Cesar, la población vivió momentos de caos e incertidumbre tras un ataque con drones contra la estación de Policía, un hecho que dejó una uniformada herida y obligó a decretar toque de queda.

La reacción inicial de muchos habitantes estuvo marcada por la confusión y el impulso de salir a la calle a mirar qué ocurría, ya que en temporada decembrina algunos pensaron que se trataba de pólvora o disparos al aire antes de escuchar el estruendo y dimensionar la emergencia.

A la tensión del momento se sumó lo que Manuel Villegas, director del medio digital Curumaní, le contó a 6AM W: con el paso de los minutos creció la preocupación entre las familias, en especial entre los padres de los niños que entran a clases desde las 6:00 de la mañana, en una localidad agropecuaria donde el comercio suele moverse desde temprano.

Villegas también advirtió sobre la peligrosa exposición de quienes se acercaron a grabar videos o tomar fotografías pese a la presencia de los artefactos en el aire. Al referirse a esa actitud, señaló que “la gente está viendo esto como una recocha” y alertó que un error humano en la manipulación del dron o en la reacción de seguridad puede hacer que el aparato caiga sobre los civiles.

El golpe anímico también se explica porque el episodio ocurre en una zona ya afectada por hechos violentos recientes como lo sucedido en La Jagua de Ibirico y ataques previos contra la estación de Policía del corregimiento de San Roque, lo que llevó al alcalde Hermes Martínez a decretar toque de queda, aunque, según Villegas, “algunos comerciantes están saliendo a trabajar porque Curumaní vive del día a día” en un pueblo “de gente echada pa’lante”.

En cuanto a los detalles operativos y de atención del caso, el ataque con drones ocurrió hacia las 7:00 de la mañana contra la estación de Policía de Curumaní ubicada cerca de colegios, comercios y sobre el corredor vial hacia Barranquilla, dejó herida sin gravedad a la patrullera Botero y motivó sobrevuelos de la Fuerza Aérea, así como despliegues en terreno del Ejército y la Policía.

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