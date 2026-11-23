“Condiciones parecidas a la esclavitud”: el duro relato de colombiano retenido en el Canal de Suez
Juan Carlos Cabeza, ingeniero naval cartagenero, habla sobre cómo recobró su libertad tras permanecer cinco meses retenido en un buque carguero en Egipto
Condiciones parecidas a la esclavitud: duro relato de ingeniero retenido en buque carguero en Egipto
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...