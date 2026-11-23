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Así se prepara el turismo en el Eje Cafetero para la temporada de fin de año tras terremoto

Este lunes, 23 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, representantes del sector turístico y comercial de Quindío, Risaralda y Caldas analizaron las expectativas y estrategias de reactivación para la temporada de fin de año, tras las afectaciones provocadas por el terremoto el pasado 10 de agosto en la región.

Durante la entrevista, Juana Camila Gómez, secretaria de Turismo del Quindío; Sebastián Restrepo, director ejecutivo de Fenalco en Risaralda; y Juan Carlos Méndez, líder de la Unidad de Turismo de la Gobernación de Caldas, detallaron el estado de la infraestructura hotelera y los planes de activación.