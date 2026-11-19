Daniel Coronell fue galardonado con el Premio a la Vida y Obra de un Periodista, uno de los mayores reconocimientos que entregan los jurados de la ceremonia de los Premios Simón Bolívar.

La entrega de este premio no se hace por algún trabajo en específico, sino por la trayectoria y la contribución del periodista a lo largo de su carrera.

Para esta distinción, el jurado consideró que Coronell cumple con todos los requisitos que exigían para este año:

Ejercicio profesional de mínimo veinte años en el campo periodístico

Ética e integridad profesional

Aporte destacado al periodismo nacional

En El Reporte Coronell de Caracol Radio, el periodista ha desarrollado denuncias, investigaciones y casos de la coyuntura nacional.

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