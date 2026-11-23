Barranquilla se prepara para rendir homenaje a una de sus figuras más reconocidas a nivel internacional. La actriz Sofía Vergara regresará a su ciudad natal para recibir un reconocimiento público por su exitosa trayectoria artística y su contribución a la proyección de la capital del Atlántico ante el mundo.

El alcalde Alejandro Char, junto con la primera dama Katia Nule, encabezará el acto en el que se realizará la presentación oficial de la estatua de la artista, ubicada en el Gran Malecón, y se le entregará un decreto de exaltación como barranquillera ilustre.

A través de su cuenta de X, el mandatario expresó su emoción por recibir nuevamente a la actriz en la ciudad y anunció el homenaje: “Qué alegría tan grande recibir en casa a nuestra Toty Vergara”.

Además, señaló: “Queremos rendirle un homenaje muy especial con la entrega oficial de su estatua en nuestro Gran Malecón, para celebrar su trayectoria, sus logros y ese amor tan grande que siempre ha demostrado por la ciudad que la vio nacer”.

Recibirá el Turbante de la Tradición del Carnaval

El homenaje también tendrá un componente cultural. Sofía Vergara recibirá el Turbante de la Tradición del Carnaval de Barranquilla, la máxima distinción que otorga la organización de la fiesta, como reconocimiento a su trayectoria y al orgullo con el que lleva sus raíces barranquilleras por el mundo.

La ceremonia contará con una puesta en escena denominada Barranquilla entre fantasía y tradición, dirigida artísticamente por Pedro Díaz, que reunirá a 50 hacedores del Carnaval en un espectáculo de aproximadamente 10 minutos.

La presentación incluirá expresiones tradicionales como bullerengue, cumbia, marimondas, garabato, mapalé y las danzas del Congo Grande y Congo Reformado. También participarán los soberanos del Carnaval 2027: Salwa Maloof Habib, Abraham Cáceres, Isabella Daes y Pedrito Fandiño.

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Aria Vega cerrará la celebración

La jornada finalizará con la presentación de la cantante barranquillera Aria Vega, recientemente ganadora del Grammy Latino, quien compartirá con los asistentes su galardón y algunas de sus canciones más exitosas.

La estatua de Sofía Vergara fue develada en julio de 2025 por el alcalde Alejandro Char y es una obra del artista Yino Márquez. En aquella oportunidad, la actriz no pudo asistir, pero envió un mensaje de agradecimiento a través de sus redes sociales.

“Gracias mi Barranquilla linda por este regalo! Jamás imaginé que mi historia, mi trabajo y mis sueños dejarían una huella tan significativa en esta tierra que tanto quiero, respeto y añoro”, expresó entonces.

También destacó el papel de su tierra en su trayectoria: “Todo lo que he logrado se lo debo a la fuerza, la berraquera y la alegría que se respira en esta tierra”.

El acto de homenaje está previsto para este martes 24 de noviembre, a las 5:30 de la tarde, en el Gran Malecón, en el lugar donde se encuentra ubicada la escultura.