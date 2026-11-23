El rápido avance de la inteligencia artificial llevó a Naciones Unidas a insistir en la necesidad de establecer mecanismos internacionales para vigilar su desarrollo. Durante una cumbre sobre seguridad tecnológica celebrada este lunes 23 de noviembre en Bridgetown, Barbados, el secretario general de la organización, António Guterres, advirtió que los riesgos aumentan a medida que estas herramientas adquieren nuevas capacidades y se utilizan en más sectores.

El funcionario señaló que los países no cuentan con las mismas condiciones para enfrentar estos desafíos. Mientras algunas naciones tienen recursos y especialistas para evaluar los sistemas de inteligencia artificial, otras dependen de tecnologías desarrolladas en el extranjero y carecen de herramientas para comprobar su seguridad.

Los riesgos que preocupan a Naciones Unidas

Durante su intervención, Guterres destacó que la inteligencia artificial puede aportar avances importantes en áreas como la medicina, la educación, la investigación científica y la prevención de desastres naturales. Sin embargo, advirtió que su utilización sin controles también puede facilitar ataques informáticos, desinformación y otros usos perjudiciales.

El secretario general también hizo referencia a los recientes fallos tecnológicos y ciberataques, como ejemplos de los desafíos que enfrenta la seguridad digital. A su juicio, el mundo necesita anticiparse a estas amenazas y no esperar a que sus consecuencias sean mayores para actuar.

¿Qué contempla la propuesta?

La iniciativa plantea construir un marco multilateral que permita establecer criterios comunes para evaluar los riesgos de la inteligencia artificial. Entre las medidas que se han puesto sobre la mesa están las pruebas de seguridad antes de implementar sistemas avanzados, el intercambio de información sobre incidentes y la cooperación entre especialistas de diferentes países.

Además, Guterres destacó la importancia de fortalecer las capacidades tecnológicas de las naciones que tienen menos recursos. Para avanzar en ese objetivo, respaldó la Red Mundial para el Intercambio y la Cooperación en el Desarrollo de Capacidades sobre IA, que cuenta con 27 centros distribuidos en cinco regiones.

También propuso crear un Fondo Mundial para el Desarrollo de Capacidades en Inteligencia Artificial, con el propósito de facilitar el acceso a conocimientos, infraestructura y herramientas necesarias para evaluar esta tecnología.

Una respuesta que requiere cooperación internacional

La cumbre de Bridgetown reunió a representantes de gobiernos, empresas tecnológicas, científicos y organizaciones de la sociedad civil. El encuentro busca impulsar acuerdos de cooperación, aunque no tiene como objetivo aprobar un tratado obligatorio ni imponer un único modelo de regulación para todos los países.

La discusión también se conecta con el trabajo del Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial de la ONU, integrado por 40 expertos de distintas regiones, que analiza las oportunidades y los riesgos de esta tecnología.

Con esta propuesta, Naciones Unidas busca que el desarrollo de la inteligencia artificial no avance más rápido que la capacidad de los países para comprenderla, supervisarla y prevenir sus posibles consecuencias.