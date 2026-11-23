La situación judicial de Luisa González tuvo un nuevo capítulo este lunes 23 de noviembre. La excandidata presidencial de Ecuador compareció por videoconferencia ante un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, donde se instaló la audiencia para revisar la apelación a la prisión preventiva que enfrenta por el denominado caso Laberinto.

La diligencia, que comenzó después de las 10:00 de la mañana, busca determinar si existen razones para modificar la medida impuesta contra González, quien permanece detenida desde octubre. Su defensa pretende que pueda continuar vinculada al proceso sin permanecer en prisión.

El caso está relacionado con una investigación de la Fiscalía ecuatoriana por presunto lavado de activos. Las autoridades buscan establecer si recursos de origen ilícito fueron utilizados para financiar actividades de la campaña presidencial de 2023, en la que González participó como candidata del movimiento Revolución Ciudadana.

De acuerdo con las investigaciones, los movimientos financieros bajo sospecha alcanzarían aproximadamente los 500.000 dólares. La Fiscalía indaga posibles transferencias y pagos a proveedores de publicidad y servicios relacionados con las actividades electorales.

En el expediente también aparecen otras tres personas procesadas. La investigación busca esclarecer cómo se habrían obtenido y movilizado los recursos, además de establecer si los implicados conocían su presunto origen ilícito.

La defensa de González busca que la prisión preventiva sea sustituida por medidas alternativas, como presentaciones periódicas ante las autoridades y la prohibición de salir del país.

Por ahora, la excandidata continúa bajo prisión preventiva y deberá esperar la decisión del tribunal sobre el recurso presentado. Es importante precisar que la investigación sigue en curso y que González no tiene una sentencia condenatoria por estos hechos.