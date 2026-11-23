Marvel lanzó este lunes el adelanto final de “Avengers: Doomsday”, antes de su estreno el 16 de diciembre.

¿Qué se puede ver en el último tráiler?

El nuevo tráiler retoma los acontecimientos de la escena de “Avengers: Endgame Encore”, en la que aparecen Steve Rogers y Peggy Carter, y revela la existencia del hijo adolescente de la pareja.

Los Cuatro Fantásticos viajan, de algún modo, al pasado para recoger a Steve y llevarlo de vuelta a la línea temporal principal, con el fin de que lidere a los Vengadores en su enfrentamiento contra el Doctor Doom.

En el proceso, el hijo de Steve descubre la verdad: que su padre era el Capitán América.

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También se ofrece un vistazo a la batalla entre el Doctor Doom y sus Centinelas, frente a los Vengadores y los X-Men.

“Avengers: Endgame Encore”

El nuevo tráiler llega después de que “Avengers: Endgame Encore” arrasó en taquilla, debutando en el primer puesto en Estados Unidos con una recaudación de 26 millones de dólares en su estreno.

El relanzamiento del éxito de 2019 “Avengers: Endgame” incluyó cuatro escenas inéditas que conectan con “Doomsday”, sumando 143 millones de dólares a nivel mundial y consolidando a la cinta como la película más taquillera de todos los tiempos.

¿Qué personajes regresan en esta entrega?

“Doomsday” marca el regreso de Robert Downey Jr., en el papel del malvado Doctor Doom.

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Además de Downey Jr., Chris Evans regresa como Steve Rogers / Capitán América, Chris Hemsworth vuelve como Thor, Paul Rudd es Ant-Man, Letitia Wright es Black Panther, Sebastian Stan es el Soldado de Invierno, Tom Hiddleston es Loki y Simu Liu es Shang-Chi.

Los protagonistas de “Fantastic Four: primeros pasos”, incluidos Pedro Pascal como Reed Richards / Mister Fantástico, Vanessa Kirby como Susan Storm / Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm / Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm / La Cosa, volverán para enfrentarse a su némesis, el Doctor Doom.

Tras su aparición en “Spider-Man: un nuevo día”, Florence Pugh retoma su papel de Yelena Belova / Viuda Negra junto a sus compañeros de reparto en “Thunderbolts”: David Harbour como Alexei Shostakov / Guardián Rojo, Lewis Pullman como Bob Reynolds / Sentry / El Vacío, Wyatt Russell como John Walker / U.S. Agent y Hannah John-Kamen como Ava Starr / Fantasma.

Del universo “X-Men”, Patrick Stewart regresa como Charles Xavier / Profesor X, Ian McKellen es Erik Lehnsherr / Magneto, James Marsden es Scott Summers / Cíclope, Kelsey Grammer es Henry McCoy / Bestia, Rebecca Romijn es Raven Darkhölme / Mystique, Alan Cumming es Kurt Wagner / Nightcrawler y Channing Tatum es Gambito.