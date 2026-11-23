Bogotá se prepara para dos días de música, baile y grandes clásicos de la salsa con una nueva edición de Salsa al Parque 2026, que se realizará el próximo 28 y 29 de noviembre en el Parque Simón Bolívar. El evento contará con entrada gratuita y reunirá a artistas de diferentes países y generaciones.

La edición número 27 tendrá 15 artistas y agrupaciones: cinco internacionales, cinco nacionales y cinco distritales, en una programación que busca destacar la historia del género y las nuevas propuestas que mantienen viva esta música.

Entre los invitados internacionales se encuentran el violinista cubano Alfredo de la Fé, la reconocida Orquesta Aragón, el cantante panameño Roberto Blades, el sonero Herman Olivera y la agrupación venezolana Los Satélites.

Por Colombia estarán Willy García, David Zahan, La 33, La Eterna y Manyoma Brothers. La nómina reúne diferentes estilos y recorridos musicales, desde los sonidos tradicionales de la salsa hasta propuestas que incorporan nuevas influencias.

La representación bogotana estará a cargo de El Turco Perro, Cris En La Salsa, Kábala Ensamble, Kaona Orquesta y The Big Jhony, cinco proyectos locales que mostrarán la diversidad de la escena salsera de la capital.

Uno de los encuentros destacados será el de Willy García, recordado por su paso por el Grupo Niche y por canciones como ‘Gotas de lluvia’ y ‘La magia de tus besos’. También estará Roberto Blades, intérprete de temas como ‘Lágrimas’ y ‘Ya no regreso contigo’.

Desde su creación en 1997, Salsa al Parque se ha consolidado como uno de los festivales musicales más importantes de Bogotá, convirtiéndose en una plataforma para los artistas locales y en un espacio de encuentro para los seguidores de este género.

Con esta nueva edición, la capital volverá a reunir diferentes generaciones de salseros en un fin de semana dedicado a la música afrocaribeña, las orquestas y el baile.