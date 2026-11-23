LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 23: (L-R) Maxx Morando and Miley Cyrus attend the World Premiere of Disney+'s "Hannah Montana 20th Anniversary Special" at El Capitan Theatre on March 23, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Julian Hamilton/FilmMagic) / Julian Hamilton

La cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus y el músico Maxx Morando se casaron el pasado sábado en una ceremonia en Palm Springs, California, en la residencia Twin Palms, que perteneció a Frank Sinatra y donde la cantante grabó el video de su éxito “Flowers”.

¿Cuándo confirmaron su boda?

El domingo, Cyrus y Morando confirmaron su compromiso en sus cuentas de Instagram con fotos de la boda en las que aparecen juntos. “M + M 21.11.26”, escribió en la publicación.

Lily-Rose Purcell, hermanastra de Cyrus, también compartió el viernes en sus historias de Instagram fotos de la cena de ensayo de la pareja. En una de las imágenes se ven las mesas decoradas con flores de color carmesí, junto a un menú que lleva impresas en la parte superior las iniciales de la pareja: “M+M”.

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¿Quiénes fueron los asistentes?

A la boda asistieron la madre de Miley, Tish Cyrus; su padre, Billy Ray Cyrus; y su hermana, Noah Cyrus.

¿Cuándo se conocieron?

La estrella del pop y el baterista de la banda de rock Liily tuvieron una cita a ciegas en 2021, según reveló Cyrus a la edición británica de Vogue en 2023.

¿En qué han trabajado?

Ambos también trabajaron juntos y colaboraron en los dos últimos álbumes de Cyrus, “Endless Summer Vacation” y “Something Beautiful”.

¿Cuándo fue su compromiso?

El compromiso de la pareja se confirmó en diciembre de 2025, después de que Cyrus luciera un brillante anillo de oro en el dedo anular de su mano izquierda mientras posaba junto a Morando en el estreno de “Avatar: fuego y ceniza”, cinta para la cual ella aportó la canción “Dream as One”.

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¿Cuándo le propuso Morando matrimonio a Cyrus?

En julio, Morando reveló a la revista Wonderland que le propuso matrimonio durante un viaje que hicieron el año pasado a Kioto, Japón.

¿Con quién estuvo casada Cyrus anteriormente?

Cyrus estuvo casada anteriormente con el actor de “Los juegos del hambre”, Liam Hemsworth, a quien conoció durante el rodaje de la adaptación cinematográfica de 2010 de la novela de Nicholas Sparks, “La última canción”.

Tras una relación de una década marcada por idas y venidas, la pareja contrajo matrimonio en 2018 y se divorció en 2020.