Sorpresa entre los seguidores de Christian Nodal. El cantante mexicano anunció que se alejará de los escenarios de su país hasta nuevo aviso, luego de ofrecer un concierto el pasado sábado 21 de noviembre en Mérida, Yucatán.

La noticia se conoció a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje acompañado de una fotografía de su presentación. “Ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso”, escribió el artista.

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El intérprete de ‘Adiós amor’ también agradeció al público por el cariño recibido durante el espectáculo y expresó su emoción por la respuesta de sus seguidores.

Por ahora, Nodal no ha explicado las razones de esta decisión ni ha confirmado cuándo regresará a los escenarios mexicanos. Tampoco ha anunciado un retiro definitivo de la música, por lo que su mensaje ha generado preguntas entre sus fanáticos.

La noticia mantiene a sus seguidores atentos a sus próximas declaraciones y a cualquier información sobre sus futuros conciertos, tanto en México como en otros países.